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محافظات

الجيزة تنظم ملتقى لتوفير فرص عمل للشباب 4 يناير

الخميس 02/يناير/2020 - 03:29 م
جريدة الدستور
محمط عيسى
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أعلنت محافظة الجيزة تحت رعاية اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تنظيم ملتقى لتوظيف الشباب لتوفير فرص عمل للشباب الجاد فى عدد من التخصصات والمؤهلات المختلفة للعمل بالقطاع الخاصة، وذلك يوم 4 يناير المقبل، بمركز شباب الحوامدية من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.

وأوضحت المحافظة في بيانها أن ملتقى التوظيف سيتم بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت وهيئة كير مصر، وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، إدارة المشروعات وتدريب الشباب والشركة اليابانية لضفائر السيارات.

وأضافت المحافظة في بيانها أن الوظائف المطلوبة تشمل: "مهندسين (ميكانيكا - كهربا - هندسة صناعية) 3500 جنيه، مراقبين جودة 2100 جنيه، مشغلي وعمال إنتاج 2000 جنيه".

وتابعت أن تكون الحوافز الآتية: "150 حافز انتظام، 180 ساعات عمل إضافية، 300 جودة + إنتاج، 10% حافز وردية ثانية، 20% حافز وردية ثالثة".

وأشارت المحافظة إلى أن المميزات تتضمن: "مواصلات ذهاب وعودة من المصنع، 7 ساعات عمل – 1 ساعة راحة، حضانة خاصة لأطفال العاملات، تأمين طبى، تأمين اجتماعي، تأمين على الحياة، رحلات للمتميزين داخل الشركة، تدريب فني متميز للموظفين على العمل، زى رسمى للعمل".

وتابعت المحافظة أن الشروط المطلوبة: "السن: 18 حتى 35 للجنسين، تأدية الخدمة العسكرية، مؤهلات عليا ومتوسطة وفوق متوسطة".

وأوضحت أن مكان العمل سيكون مدينة 6 أكتوبر، على أن تملأ الاستمارة التالية والحضور مباشرة بمركز
شباب الحوامدية يوم السبت الموافق 4 يناير 2020م.

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