«رصيدك للجنّة».. قافلة دواء مجانا تجوب الشرقية

الدواء أمل الشفاء لائحة وضعها منتدي شباب منيا القمح ،التابعة لمحافظة الشرقية، لتأسيس قافلة دواء مجانى، الهدف منها دعم المرضى من الفقراء بتقديم العلاج لهم، بتجميع الأدوية الصالحة والأكثر حاجة لها.



وقال محمد أبو الجدايل، المسئول علي القافلة، إن أكثراحتياجات البسطاء توفير العلاج لعدم قدرتهم على شراء بعض الأصناف المستوردة لارتفاع سعرها، فقررنا بالاتفاق مع مجموعة من الشباب المتطوع تجميع أكبر عدد من الأدوية أو بعض الأموال من أهل المنتدي لشراء أدوية، وتوزيعها فى قافلة تضم مجموعة شباب على القري عن طريق مكان مخصص لذلك.



وأضاف في تصريحاته لـ «الدستور»: قمنا بتجميع عدد كبير من الأدوية ولوازم الأطفال لأهالي قري كفر الشاويش، سنهوت للتخفيف علي الأهالي.



من جانبه، شارك "منتدى شباب منيا القمح"، يوم الجمعة الماضية بالقافلة الطبية بقرية "سنهوت" ب، وقام بدعمهم بعدد من الأدوية.