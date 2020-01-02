619 مليار جنيه آخر حصر لأرصدة أصول الدولة (خاص)

أشار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحصر أصول وممتلكات الدولة؛ للعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل، واسترداد حقوق الدولة من الأصول المؤجرة على وجه الخصوص، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الخميس، لمتابعة أعمال اللجنة العليا للأصول المملوكة للدولة والمؤجرة للغير.



وفيما يلي تنشر "الدستور"، التفاصيل الكاملة للحصر الأخير الذي أجرته وزارة التخطيط، لتحديد الأصول المملوكة للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والتي تم الانتهاء منها في 30 يونيو الماضي، والمقدم إلى لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، ضمن الحساب الختامي للعام المالي 2018- 2019.



وأظهرت البيانات، التي تنفرد بها "الدستور"، ارتفاع حجم أرصدة الأصول الجهات المملوكة للجهات الداخلة في الموازنة خلال العام المالي الماضي، بمعدل زيادة قدره 67 مليارًا و726 مليون جنيه، بمبلغ قدره 619 مليار جنيه في 30 يونيو 2019، مقابل 551 مليارًا و276 مليون جنيه في 30 يونيو 2018، بنسبة بلغت 12.2%.



ووفقا لما أشارت إليه البيانات فقد وزعت هذه الأصول في 30-6-2019 علي الهيئات العامة الخدمية بمبلغ قدره 261 مليارا و474 مليون جنيه، بنسبة قدرها 42.3%، تلتها وحدات الجهاز الإداري للدولة، بمبلغ قدره 229 مليارا و640 مليون جنيه بنسبة قدرها 37%، ثم وحدات الإدارة المحلية بمبلغ قدره 127 مليارا و888 مليون جنيه، بنسبة 20.7%.



وتضمن الحصر تحليلا تفصيليا لأرصدة الأصول المملوكة لجهات الموازنة، كل على حدة، موضحا التغيرات التي طرأت عليها خلال العام المالي 2018 – 2019، مبينا حجم الزيادة والتراجع.



وكشف البيان، تراجع بعض الأرصدة المملوكة لوحدات الجهاز الإداري للدولة، في مقدمتها بند الأراضي، حيث انخفض رصيدها في 30 يونيو 2019 إلى مليار و639 مليون جنيه، مقابل 4 مليارات و622 مليون جنيه في 30 يونيو 2018، بنقص بلغ 2 مليار و983 مليون جنيه.



وفي السياق ذاته، شهد رصيد بند المشروعات تحت التنفيذ انخفاضًا قدره 24 مليارا و216 مليون جنيه خلال العام الماضي، حيث بلغ رصيده في 30 يونيو 2019 نحو 43 مليارا و126 مليون جنيه، مقابل 67 مليارا و342 مليون جنيه في 30 يونيو 2018.



أما عن الأصول المملوكة للهيئات الخدمية فقد شهدت جميعها ارتفاعا قدره 34 مليارا و45 مليون جنيه، وزعت علي 12 بندا، تراوحت زيادتها بين 11 مليارا و6.7 مليون جنيه، مثلت المباني غير السكنية النسبة الأكبر فيها.



وبلغ رصيدها في 30 يونيو 2019 نحو 71 مليارا و31 مليون جنيه، بنسبة بلغت 27.2%، تليها التشييدات، وبلغت نحو 70 مليارًا و443 مليون جنيه بنسبة 26.9%، ثم الآلات والمعدات بمبلغ 40 مليارا و606 ملايين جنيه بنسبة 15.5%.



فيما مثلت الثروة الحيوانية، الرصيد الأدنى في مجموع أرصدة الهيئات الخدمية، حيث بلغ رصيدها 210.7 مليون جنيه في 30 يونيو 2019، مقابل 204 ملايين جنيه في 30 يونيو 2018، بزيادة قدرها 6.7 مليون جنيه.



واستكمالا لأرصدة الهيئات الخدمية، أظهر البيان قيمة أرصدتها حسب قطاعات الموازنة، استحواذ أصول قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية على النسبة الأكبر فيها بنحو 83 مليارا و654 مليون جنيه، بنسبة 32%، وذلك من إجمالي رصيد الهيئات البالغ 261 مليارا و474 مليون جنيه.



أما فيما يتعلق بتوزيع أصول الوحدات الإدارية المحلية، فقد توزعت علي 12 بندا، بإجمالي مبلغ قدره 114 مليارا و520 مليون جنيه، تراوحت قيمتها بين 44 مليارا و41.6 مليون جنيه، تركز معظم رصيد أصولها في المباني غير السكنية بنسبة بلغت 34.4% من جملة رصيد الأصول، بقيمة بلغت نحو 44 مليارًا و79 مليون جنيه، ثم التشييدات بنسبة 16.2%، بقيمة 20 مليارًا و598 مليون جنيه.



كما شهدت أصول الثروة الحيوانية، انخفاضا قدره 115.6 مليون جنيه، حيث انخفض رصيدها في 30 يونيو 2019 إلى 41.6 مليون جنيه، مقابل 157.2 مليون جنيه في 30 يونيو 2018.