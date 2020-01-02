اعترافات سودانى قتل شقيقه لدفاعه عن أمه فى الدقى

خاطبت نيابة حوادث شمال الجيزة، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، الطب الشرعي، لاستعجال تقرير الصفة التشريحية حول شاب سوداني قتله شقيقه في الدقي.



وأدلى المتهم سوداني الجنسية، باعترافات تفصيلية أثناء تمثيله جريمته أمام محمد رفعت طلبة، وكيل أول نيابة حوادث شمال الجيزة، حيث قرر أنه كان يعتقد أن شقيقه القتيل كان سببًا في كره أفراد الأسرة له، خاصة أنه كان دائم معاتبته على سوء تصرفاته وتناوله الخمور، رغم أنه الأكبر لكنه كان يتلقى توجيهات ونصائح من شقيقه الأصغر فشعر تجاهه بالحقد، ومع ازدياد تعليقات أسرته على تصرفاته ومطالبته بالاقتداء بشقيقه الأصغر في حسن السلوك، زاد حقده على شقيقه.



وأضاف المتهم أنه يوم الجريمة كانت أسرته تستضيف بعضًا من أقاربهم، فجلس في غرفته يتناول الخمور كعادته، وقام بتشغيل أغاني وموسيقى بأصوات مرتفعة، وعندما توجهت والدته له وطالبته بخفض صوت الموسيقى رفض وتشاجر معها عندما نهرته، ووصل الأمر إلى اعتدائه عليها بالضرب، ما أثار غضب شقيقه الأصغر وأنقذ والدته من يديه وعاتبه على سوء تصرفه معها، فكانت معاتبة شقيقه له النهاية لحقده عليه، فأسرع تجاه المطبخ واستل سكينًا سدد له بها طعنة أردته قتيلًا.



وعرضت النيابة برئاسة عمرو عباس، مدير نيابة حوادث شمال الجيزة، المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له ليثبت التقرير تعاطيه الخمور بكثرة، فقررت حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وكلفت الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه لتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها، كما استمعت لوالدة القتيل والمتهم والتي أكدت اعترافات نجلها وأنها شاهدته يقتل شقيقه بعدما منعه من ضربها.