حبس عاطل قتل مندوب شركة فى مصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الخميس، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل مندوب بشركة بتحريض من شخصين بسبب خلافات سابقة بينهم في مصر القديمة، كما أمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين.



وكانت النيابة - في وقت سابق - أمرت بتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.



البداية عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة، إخطارًا من مستشفى قصر العيني الفرنساوي، باستقباله "مصطفى. ا. م" 25 سنة، مندوب بشركة في المعادي، مصابًا بطلق ناري بالظهر، أدى إلى تهتك بالفقرات القطنية.



وبالانتقال والفحص، تم التقابل مع شاهد الواقعة، صديق المصاب "حسام. م. ع" 21 سنة، سائق، وبسؤاله قرر أنه عقب خروجه من مطعم بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبصحبته صديقه المصاب وآخرون، وأثناء سيره بالسيارة قيادته رقم ف ط 9846، بطريق كورنيش النيل، دائرة القسم، انحرفت تجاههم سيارة بيضاء اللون "لم يتمكن من التقاط أرقامها"، وقام قائدها بإطلاق عيارين ناريين من سلاح ناري كان بحوزته تجاه المجني عليه، ما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها، وكذلك تلفيات بالسيارة عبارة عن ثقب بالباب الخلفي الأيمن.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن تحديد السيارة المُستخدمة في ارتكابها ملك "عبد الرحمن.ع.ع" 25 سنة عاطل، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، فتم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.