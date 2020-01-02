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عالم

حزب «الخير» التركي يرفض إرسال قوات للوفاق في ليبيا

الخميس 02/يناير/2020 - 02:21 م
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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رفض حزب "الخير" القومي التركي المعارض، تحت قيادة ميرال أكشنار، إرسال قوات تركية للقتال بجانب الوفاق في ليبيا، وقالت إن حزبها سوف يوقع بالرفض على المذكرة التي تناقش الآن في البرلمان التركي.

وتابعت "أكشنار" إن مثل هذه المذكرة تشكل تهديدا على الأمن القومي لتركيا، ويمكن أن تؤدي إلى استشهاد جنود أتراك بغير وجه حق، وتابعت الجنود الأتراك لن يكون لهم أي أهداف أو أهمية في تركيا، ولكن تركيا ستصبح جزءً من الحرب الأهلية العربية، مثلما هو الحال في سوريا.

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