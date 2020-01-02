السودان يجدد التزامه بقرارات الجامعة العربية

أصدرت مندوبية جمهورية السودان لدى جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بيانًا بشأن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد، أمس الأربعاء، في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، في ضوء التدخلات التركية التي تمهد إلى إرسال جنود أتراك إلى ليبيا لمنع تقدم قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يسعى إلى تطهير العاصمة الليبية طرابلس من الإرهاب والمليشيات المسلحة.



ووفقًا للبيان، فقد أعربت المندوبية السودانية عن تفاجئها بتسريب النص الأول لكلمة دولة ليبيا في الاجتماع لوسائط الإعلام المختلفة، مشيرة إلى أنه في هذا السياق، فإن السودان يسجل بالغ استيائه والإدانة القوية للمسلك الذي وصفته بـ«غير المسؤول والمنافي لقواعد الإجراءات الحكامة» للجلسات المغلقة، وذلك بتسريب وثائق ومعلومات الاجتماع المغلق للمندوبين لوسائل الإعلام المختلفة في سابقة غير مبررة.



وجددت المندوبية السودانية التأكيد على ثوابت سياسة السودان الخارجية، وذلك بدعمها للحكومة الليبية الشرعية، والتزامه بجميع القرارات الضادرة عن الجامعة ومجلس الأمن الدولي في هذا الخصوص.

