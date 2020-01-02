حاويات لرفع كفاءة النظافة فى الجيزة.. ومواطنون: ننتظر المزيد

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شفيق جلال، رئيس هيئة النظافة، بضرورة وضع حاويات ثابتة، بعدد من المناطق بحي شمال، على رأسها الوراق، إمبابة، بشتيل، على أن تكون الحاوية سعتها 25 طنًا لرفع كفاءه نظافة الشوارع.



وانتشرت الحاويات بمساعدة عمال النظافة، لرفع كفاءة النظافة والحد من تلال القمامة التي حاصرت عددًا من الشوارع العمومية بحي شمال.



ورصدت "الدستور" وجود الحاويات في المناطق المذكورة، وتفاعل السكان معها، وجاءت على النحو التالي:



قال مسعد أحمد، أحد سكان الوراق، إن الحاويات تواجدت في الشوارع العمومية، وبالفعل تمت إزالة القمامة التي كانت على جانبي الطريق، لافتًا إلى أن هناك شوارع تحتاج لرفع كفاءه النظافة خاصة عند سلالم الدائري.



وأوضح صلاح السيد، أحد سكان إمبابة، أن المنطقة شهدت عددًا من الحملات لرفع المخالفات التي كانت تشغل الطريق، مؤكدًا على أنه بدأت المنطقة تدريجيًا تخلو من القمامة، إلا أنها تحتاج لمزيد من عمال النظافة خاصة في الشوارع التي توجد بها أسواق، علاوة على وجود قانون رادع للمخالفين بعد حملات الإزالة المتتابعة.



وفي منطقة بشتيل، والتي كان لها النصيب في الحاويات الثابتة، قالت رجاء محمد، إن بشتيل تحتاج لعدد من الخدمات التي كانت شبه معدومة، فهناك بعض الشوارع لا توجد بها مياه على الإطلاق، والتي تنقطع لعدد من الأيام، لافتة إلى أن الحاويات موجودة منذ أيام وبمساعدة عمال النظافة تتم إزالة القمامة تدريجيًا بمختلف الشوارع.



