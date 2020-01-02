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عالم

«المستقبل» التركي يتهم أردوغان بالانقلاب على مؤسس الحزب

الخميس 02/يناير/2020 - 02:13 م
جريدة الدستور
مجدى عبدالرسول
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اتهم نائب رئيس حزب "المستقبل" أيهان سفر أوستون، الرئيس التركي أردوغان، بالانقلاب على مؤسس الحزب أحمد داود أوغلو، بإجباره على الاستقالة من رئاسة الوزراء في عام 2015.

وكان أيهان سفر أوستون ــ الذي مثل حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان لأربع دورات برلمانية، ثم شغل منصب نائب رئيس حزب المستقبل ــ وجه انتقادات لاذعة لأردوغان وحزب العدالة والتنمية، خلال مشاركته في برنامج تليفزيوني على قناة "TV5".

ونقلت صحيفة "الزمان" التركية اليوم الخميس، عن أوستون قوله: لقد تم إبعاد رئيس وزراء منتخب حصل على 50% من الأصوات، عن السلطة، بانقلاب من القصر "رئيس الجمهورية أردوغان".

وأوضح أوستون، أن داود أوغلو في تلك الفترة التي كان فيها رئيسًا عامًا لحزب العدالة والتنمية، ورئيسًا للوزراء، أرسل مسودة قانون "الشفافية" إلى البرلمان، قائلًا: أطلقنا عليه اسم قانون الشفافية، ولكنه في الحقيقة كان قانون مكافحة السرقة والفساد، ولكن للأسف تم إلغاء القانون بمكالمة هاتفية من أردوغان.

وأضاف: لقد وقف في وجه داود أوغلو، كل من كانوا يطمعون في أن يشغلوا منصب رئيس الوزراء، ومن كانوا يطمعون في الحصول على منصب وزاري، ومن كانوا يطمعون في الوصول إلى منصب رئاسة الحزب، لأسباب مختلفة كانوا واقفين جنبًا إلى جنب للانقلاب على داود أوغلو، حتى من انضموا للحزب فيما بعد كانوا يسعون إلى الهجوم على داود أوغلو من أجل حصد إعجاب أردوغان.

وكان رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، أكد في تصريحات أنه كان معارضًا لاستفتاء تعديل الدستور عام 2017، وتحويل البلاد إلى النظام الرئاسي، وأضاف قائلا: "لم أجد قناة تليفزيونية شجاعة للإفصاح عن رأيي".

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