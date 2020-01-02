داعش يتبنى الهجوم على مركز شرطة في روسيا

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الخميس، مسئوليته عن الهجوم الذي استهدف مركزا للشرطة، جنوبي روسيا.



وذكر بيان على موقع تابع لتنظيم داعش الإرهابي أن شرطيين اثنين قتلا في الهجوم.



وقال مسئولون روس: إن ضابط شرطة قتل، وأصيب ثلاثة آخرون، عندما هاجم رجلان مركزا للشرطة في مدينة ماجاس، عاصمة جمهورية أنجوشيا، الثلاثاء الماضي.



وأفادت تقارير إخبارية بأن المهاجمين صدما ضابط شرطة بسيارتهما، وطعنا ثلاثة آخرين، وقُتل أحد المهاجمين عندما فتحت الشرطة النار عليهما، وأصيب الآخر، حسبما أوردت "الأسوشيتد برس".



وتقع أنجوشيا في منطقة شمال القوقاز، وتشهد اشتباكات متقطعة بين قوات الشرطة ومسلحين متطرفين.