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بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ووكالة الفضاء المصرية

الخميس 02/يناير/2020 - 02:11 م
جريدة الدستور
صلاح حسنى
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وقع الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بروتوكول تعاون بين الجامعة والوكالة.

وذلك بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور محمد العراقي، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة، وعمداء كليات الهندسة ببنها وشبرا والحاسبات والذكاء الاصطناعي، ووفد وكالة الفضاء المصرية.

وقال رئيس جامعة بنها إن بروتوكول التعاون يهدف إلى تحقيق الاستفادة المثلى للإمكانيات العلمية والمادية من مراكز بحثية ومعامل وورش وكوادر بشرية من أجل إثراء العملية التعليمية والبحثية لدى الطرفين.

وأضاف السعيد أن البروتوكول يهدف أيضا إلى التعاون في المشروعات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بمجالات التكنولوجيا المتعلقة بالفضاء وتدريب الطلاب بكليات الهندسة بالمعامل المتخصصة الموجودة لدى وكالة الفضاء المصرية وتبادل الاستعانة بالكوادر العلمية المتخصصة من الجانبين.

من جانبه قال الدكتور محمد القوصى إن بروتوكول التعاون مع جامعة بنها يعد الثاني على مستوى الجامعات الحكومية، والرابع على مستوى الجامعات المصرية.

وأشار القوصى إلى أن البروتوكول يتضمن المشاركة في المشاريع والبحوث والمؤتمرات العلمية وورش العمل، والتنسيق في جميع المراحل البحثية من وضع الفكرة والتنفيذ والتطبيق العملي، وإقامة الندوات والفعاليات وبرامج التدريب لنشر المعرفة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء، هذا وسوف يتولى منسق من كلا الجانبين متابعة تنفيذ بنود بروتوكول التعاون بين الجامعة والوكالة.

فيما أعرب اللواء عبدالحميد الهجان عن فخره واعتزازه بوجوده بين كوكبة من علماء جامعة بنها ووكالة الفضاء المصرية.

وأشار الهجان إلى أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه يعد إضافة علمية كبيرة لجامعة بنها، والتي تعد القلعة العلمية في محافظة القليوبية.

وفي نهاية اللقاء تبادل محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها والرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدروع، احتفالاً بتوقيع بروتوكول التعاون بين الجانبين.

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