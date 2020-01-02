وزير العدل التركي: إرسال قوات إلى ليبيا مخالف للقانون

قال حكمت سامي ترك، وزير العدل التركي السابق، اليوم الخميس، إن قرار إرسال قوات تركية مسلحة للقتال مع حكومة الوفاق الليبية، أمر مخالف تماما للمادة 92 من القانون التركي.



وتابع "ترك" وفقا لما نقلته صحيفة "سوزجو" التركية، أن ليبيا تعاني من الحرب الآن، وفي حالة الموافقة على إرسال قوات تركية الى ليبيا يعنى أن تركيا سوف تدخل فى حرب فعلية".



يأتي هذا فيما بدأ البرلمان التركي، اليوم الخميس، منذ قليل التصويت في قرار إرسال قوات تركية إلى الوفاق الليبية، ورفض حزب "الخير" قرار الإرسال.