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طيران أمريكي يحلق فوق السفارة وعدد من مناطق بغداد

الخميس 02/يناير/2020 - 02:09 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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حلق الطيران الأمريكي منذ قليل، فوق السفارة الأمريكية وعدد من مناطق في بغداد، وفقًا لما أعلنته قناة "السومرية نيوز" العراقية، في نبأ عاجل، اليوم الخميس.

وقال المصدر عراقي، لـ"السومرية نيوز"، إن الطيران الأمريكي مستمر بالتحليق فوق السفارة الأمريكية وجسر الجادرية في منطقة الجادرية، وجسر الطابقين في منطقة الكرادة".

وأوضح المصدر، أن تحليق الطيران الأمريكي مستمر فوق تلك المناطق منذ 48 ساعة حيث حادثة اقتحام السفارة، مشيرا إلى أن هدف التحليق هو تأمين السفارة.

وكانت قد غادرت قوات المظليين التابعة للجيش الأمريكي ــ كقوة رد فعل فورية ــ لقاعدة "فورت براج" بالولايات المتحدة، متوجهة إلى العراق لتأمين السفارة الامريكية في بغداد.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انه سيتم نشر 4000 من جنود المظليين من لواء الفرق الجاهزة في غضون أربعة أيام من حالة التأهب للقوات الامريكية في العراق.

وأشارت الصحيفة إلى أن البنتاجون يستعد لأربعة آلاف من قوات المظليين لمهاجمة إيران بعد حادث السفارة الأمريكية في بغداد

وقصفت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأحد، 5 مواقع تابعة لقوات الحشد الشعبي الموالي لإيران في العراق، ما أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة آخرين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنَّ الضربات ترسل رسالة مفادها أن بلاده لن تتسامح مع تصرفات إيران التي تعرّض حياة الأمريكيين للخطر، فيما أدانت إيران الهجمات بشدة معتبرة أنها دليل بارز على الإرهاب.

ودعت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة الأمريكية إلى احترام سيادة واستقلال العراق ووحدته والتوقف عن التدخل في شؤونه الداخلية.

وأقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع قتلى الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأمريكي في محافظة الأنبار، مساء ‏الأحد.

واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجا على القصف الأمريكي.

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