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محافظات

رياح وصقيع.. طقس متقلب بدون أمطار في الإسكندرية

الخميس 02/يناير/2020 - 02:09 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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شهدت الإسكندرية، اليوم الخميس، طقسًا متقلبًا على كافة الأنحاء، حيث تعرضت المحافظة لموجة من الصقيع، ورياح على أطراف المدينة، دون سقوط أمطار، بالتزامن مع نوة رأس السنة والتي ضربت المحافظة منذ الثلاثاء الماضي.

وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الطقس السيئ الذى تتعرض له البلاد بدءً من اليوم، وحتى السبت المقبل.

وأعلنت الإسكندرية رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد، اعتبارًا من اليوم الخميس، وحتى السبت المقبل.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد لحظيًا على مدار الساعة المتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تستقبل الغرفة كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

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