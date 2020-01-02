السعودية تحدد سعر الخام العربي الخفيف لآسيا

أفاد بيان لشركة النفط الوطنية أرامكو السعودية، اليوم الخميس، بأن السعودية حددت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف في شحنات فبراير للمشترين الآسيويين بعلاوة 3.70 دولار للبرميل فوق متوسط دبيعمان، وذلك دون تغيير عن يناير.



وخفضت أرامكو، سعر بيعها الرسمي للخام العربي الخفيف للمشترين في شمال غرب أوروبا، ليصبح بخصم 4.05 دولار للبرميل عن سعر برنت في ورصة انتركونتننتال، بانخفاض 2.20 دولار للبرميل عن الشهر السابق.



وحددت السعودية، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشهر فبراير إلى الولايات المتحدة بعلاوة 3.55 دولار للبرميل، فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت، بارتفاع 20 سنتا للبرميل عن يناير.