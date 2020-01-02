فى عيد ميلاده.. فاروق الباز قدم سورة الفاتحة لرواد «أبوللو»

يوافق اليوم الخميس 2 يناير عيد ميلاد العالم فاروق الباز، الذى ولد في مثل ذلك اليوم عام 1938 بمدينة الزقازيق، وعمل في وكالة ناسا للمساعدة في التخطيط للاستكشاف الجيولوجي للقمر، كاختيار مواقع الهبوط لبعثات أبوللو وتدريب رواد الفضاء على اختيار عينات مناسبة من تربة القمر وإحضارها إلى الأرض للتحليل والدراسة، كانت له قصة شهيرة حول قراءة الفاتحة فى أبوللو، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنها.



- تميزت رحلة أبوللو 15 بتطوير وتحسينات متعددة لمركبة الفضاء والعربة القمرية، حتى إن الرواد وكل العاملين في ناسا كانوا قلقين على نجاحها.



- أشار فاروق الباز عليهم بأن يأخذوا سورة الفاتحة لتحميهم ويكون الله معهم، فهم كانوا متعلقين بالحصول على أي شيء يستبشرون به ويطمئنهم على أداء رحلتهم والعودة بسلام إلى الأرض.



- طبع فاروق الباز سورة الفاتحة على ورقة في بيته، قام وبناته بتسجيل أسمائهم على الورقة أيضًا، ليس هذا فقط بل صلى معهم يوم انطلاق الرحلة والدعاء.



-وضع سورة الفاتحة في حافظة بلاستيك وسلمها لألفريد وردن.

