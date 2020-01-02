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محافظات

السبت.. انطلاق منتدى «الشباب صندوق إبداع» بالوادي الجديد

الخميس 02/يناير/2020 - 02:01 م
جريدة الدستور
محمد علي مهدي
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أعلن حزب مستقبل وطن "أمانة الوادي الجديد"، اليوم الخميس، الإعداد لإطلاق المنتدى الأول بعنوان "الشباب صندوق إبداع"، بدار مناسبات مدينة بلاط، في العاشرة صباح السبت المقبل.

أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالوادي الجديد، والأمين العام المساعد لأمانة الحزب بالمحافظة، ووكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، اليوم الخميس، في بيان صحفي، أن المنتدى يستهدف تنمية الفكر الشبابي لمواجهة المشكلات التي يعاني منها الإقليم، وإشراك الشباب برؤاهم المتباينة فى مناقشة الحلول اللازمة للقضايا المحورية بالمجتمع المحيط، موضحا أن الملتقى سيحتوى إجراء مسابقة فى الرؤى والأفكار الشبابية.

وأشار عبدالقادر، إلى أنه سيتم الاستعانة بصندوق ومطالبة الشباب المشارك في الملتقى بإعداد رؤيته لحل المشكلات التي يعاني منها الإقليم، في شكل فكرة بسيطة تكون قابلة للتنفيذ على ألا يزيد الحل عن ورقة A4 واحدة، حيث يجرى وضعها بالصندوق، على أن يقدم الشباب المشارك فى الملتقى عرضًا موجزًا لطريقة حل المشكلة من وجهة نظره في دقيقة أو دقيقتين، بالإضافة إلى أنه سيتم مناقشة الشباب في أفكارهم، وذلك بحضور أمناء الحزب بالمحافظة ومركز بلاط، والدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز بلاط ممثلا عن السلطة التنفيذية.

وأضاف، أنه تم تحديد 3 جوائز لأفضل 3 حلول ورؤى، الجائزة الأولى يحصل عليها المقترح القابل للتنفيذ، والجائزتين الثانية والثالثة تخصا المقترح القابل للدراسة، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستعانة بالشاب صاحب الفكرة للإشراف على تنفيذ فكرته بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة والمدينة.

من ناحية أخرى، يشهد الملتقى احتفالية لتكريم الشباب الذى مثل محافظة الوادى الجديد فى مسابقة الشعر على المستوى الجمهوري.

وطالب عبدالقادر، الشباب بالاستعداد للملتقى، مؤكدًا أنه سيطوف مراكز الوادى الجديد الخمسة، في إطار محاولة الحزب لاستثمار الفكر الشبابى، والاستفادة من أفكار الشباب.

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