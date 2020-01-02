رسميًا.. لبنان تتسلم خطابًا من الإنتربول باعتقال كارلوس غصن

تسلمت لبنان، اليوم الخميس، طلبًا من الإنتربول لتوقيف رجل الأعمال كارلوس غصن الذي فر هاربًا إلى بيروت، بحسب نبأ عاجل نقلته فضائية "سكاي نيوز".



وأفادت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، قبل يومين، بأن رجل الأعمال كارلوس غصن، دخل البلاد بطريقة شرعية، لافتا إلى إنه لا توجد أي تدابير تستدعي أخذ إجراءات بحقه، أو تعرضه للملاحقة القانونية.



وذكرت المديرية العامة للأمن اللبناني في بيانها "كثرت في اليومين الماضيين التأويلات حول دخول المواطن اللبناني كارلوس غصن إلى بيروت".



وأوضحت: "يهم المديرية العامة للأمن العام أن تؤكد أن المواطن المذكور دخل إلى لبنان بصورة شرعية، ولا توجد أي تدابير تستدعي أخذ إجراءات بحقه أو تعرضه للملاحقة القانونية".