لجنة الفلاحين بـ«المحافظين» تعلن 10 مطالب للمزارعين في 2020

كشفت لجنة الفلاحين بحزب المحافظين، عن 10 مطالب يجب على الدولة توفيرها للمزارعين في العام الجديد، لتطوير وتحقيق أحلام وطموحات الفلاحين في القطاع الزراعي بكافة المحافظات.



وقال شعبان خليفة، رئيس اللجنة، إن أبرز المطالب تتمثل في سرعة الانتهاء من تشريع قانون نقابة مهنية للفلاحين، والبدء في تطبيق قانون الزراعات التعاقدية للقضاء على أزمة التسويق، وعودة دور الإرشاد الزراعي في الجمعيات الزراعية.



وأضاف «خليفة» في بيان له، أن هناك أهمية لإنشاء صندوق التكافل الزراعي لتعويض المتضررين من المزارعين جراء الأزمات أو الكوارث الطبيعية، وسرعة الانتهاء من إنشاء وتطبيق البورصة السلعية لتقضي على جشع التجار، لخلق حالة توازن بين العرض والطلب، فتباع السلعة الزراعية بالثمن العادل للمستهلك والفلاح.



وتابع، أنه يجب أيضًا تسليم وتعميم بطاقات الكارت الذكية على جميع الفلاحين في كل المحافظات، وتوفير كافة متطلبات الفلاح من الأسمدة والبذور والتقاوي بسعر عادل، والقضاء على السوق السوداء.



وأوضح رئيس اللجنة، أن يجب إعادة النظر في ملف زراعة وتسويق القطن المصري لإعادته إلى مكانته الطبيعية كأجود أنواع القطن في العالم، وتخصيص برامج إرشاد زراعي تليفزيونية وإذاعية يوميًا للمزارعين والفلاحين، وزيادة أسعار أردب القمح وطن قصب السكر زيادة مناسبة تتماشى مع الأسعار العالمية لتشجيع الفلاحين على زيادة الإنتاج.