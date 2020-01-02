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الصحة

كيف تستفيد بشكل جيد من الفيتامينات؟

الخميس 02/يناير/2020 - 01:58 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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قال خبير بالمركز العلمي الاتحادي للأنظمة الغذائية "جورباتوف"، فاليري سيرغييف، عن كيفية تناول الفيتامينات، إن تناول جميع الفيتامينات والمعادن له تأثير فعال على جسم الإنسان.

وفقا له، الفيتامينات مجموعة B، الموجودة في اللحوم، ضرورية لتنظيم تبادل البروتين والطاقة.

وقال سيرجييف: "يؤدي دماغنا وظائفه على نحو أفضل بوجود المغنيسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم وفيتامين A، والفيتامينات C وE، وكذلك الزنك"، وفقا ل "آر تي".

يجب أن تؤخذ الفيتامينات في غضون شهر واحد، وخاصة بعد نزلات البرد.

ونصح الطبيب، أنه للحفاظ على الفيتامينات والمعادن في فصل الشتاء، فمن الضروري تمليح اللحم وصنع مخلالات الخضروات والفواكه والتوت، كما أشار إلى أن التركيز على الخضروات والفواكه الطازجة المستوردة ليس له أثر إيجابي دائما، لأن المنتجين لا يلتزمون دائمًا بتوقيت نضج الفاكهة وتكون الفيتامينات فيها أقل.

وقال الطبيب: "للحصول على الكمية الضرورية من الفيتامينات والمعادن، يجب علينا أن نتناول الوجبات الغذائية التي تزيد قدراتنا الفسيولوجية مرتين".

وفقا للخبير، إن جسم الإنسان قد نسى كيفية إنتاج الكمية الضرورية من الفيتامينات، وبالتالي فإن تناول هذه المواد ضروري.

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