آراءه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبد القدوس من حرية المرأة

الأديب الراحل إحسان عبد القدوس الذي كتب مدافعًا عن حرية المرأة، وحولت رواياته وأعماله الأدبية إلى أفلام سينمائية تدعو إلى تحرر المرأة من كل القيود التي تعاني منها في المجتمع المصري، إلا أن مواقفه مع زوجته في بيته كانت على النقيض تمامًا، ورؤيته تجاه حرية المرأة كان لها تفسيرًا آخر ربما يختلف عما فهمه الكثير.



كان الأديب الراحل يرفض أن تخرج زوجته من المنزل بمفردها، أو أن تقبل دعوة لحفل أو مناسبة إلا في وجوده، فكان يرافقها في كل مناسبة، و يرفض ذلك بحسم شديد، دون أن يناقش فيه، وإذا سُأل عن ذلك يقول:"ماذا أقول للبواب، عندما يرى زوجتي وهي عائدة منتصف الليل وحدها". حسبما جاء في "الوفد"، 2000، في مقال استعرض اوارق الكاتب الراحل.



ولم يكن "عبد القدوس" يخشى من عرض هذه الآراء أمام الجميع، بل كان يناقشها، ويجد لها المبررات المنطقية والمعقولة من وجهة نظره.



وكان إحسان عبد القدوس يرى أن المرأة مكانها البيت، وإن دفاعه عن حريتها وحقها، كان يقصد به أن تكون المرأة أميرة في منزلها، لا خادمة على هيئة "أمينة" في ثلاثية أديب نوبل نجيب محفوظ.