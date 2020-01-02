ضبط 7 أطنان أغذية فاسدة فى الغربية

تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالغربية، من ضبط 7 أطنان أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل بيعها للجمهور من المواطنين، وذلك في إطار إحكام الرقابة على أماكن تداول الأغذية، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومنع انتقال وتفشي الأمراض المعدية.



كان الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، تلقى تقريرا، اليوم الخميس، من الشناوي نجم، مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بتشكيل لجنة من مراقبة الأغذية بأول وثان المحلة، للتفتيش على الأسواق والمرور علي محلات السلع الغذائية، أسفر عن ضبط 7 أطنان و189 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مخزن بقرية كفر دمرو ومجزر يدوي بقرية صفط تراب، ومعمل مخللات تابع لأحد المطاعم الشهيرة بالمحلة الكبرى.



وتمت مصادرة المضبوطات، وتحرير محاضر بالمخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجري شئونها.