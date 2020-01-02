أسعار الخضار بالأسواق اليوم

سجلت أسعار الخضار ارتفاعا طفيفا في الأسعار، اليوم الخميس، بالأسواق.



وسجلت أسعار الفلفل 8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات، أمس، والطماطم 5، والبطاطس 7 جنيهات، والكوسة 10، والفاصوليا 7 جنيهات.



وسجلت أسعار البسلة 13 جنيها، والبصل 7 جنيهات، فيما سجلت أسعار الفلفل الألوان 18، والخيار 7، والكابوتشا تراوحت بين 3.5 و5 جنيهات.

