حبس سائقين وعاطل لحيازتهم كيلو حشيش في بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر بحبس سائقين وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها بقسم شرطة بدر.



وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين هم "خالد.م، "محسن.ع" سائقين، "كمال.م" عاطل، وأقروا بحيازتهم كيلو حشيش بقصد ترويجه والكسب غير المشروع منه.



كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة معلومات لقسم شرطة بدر تفيد بقيام سائقين وعاطل بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم أقروا بحيازتهم كيلو حشيش، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.