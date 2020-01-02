نادى أدب السويس يواصل فعاليات «مبدعون ضد الإرهاب»

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال نادى الأدب التابع لفرع ثقافة السويس، لليوم الثالث، فعاليات مبادرة مبدعون ضد الإرهاب والفكر المتطرف بجمعية أبناء أسيوط.



تضمنت الفعاليات ندوة أدارها الشاعر عزت المتبولي، تحدث بعدها فضيلة الشيخ أسامة عبد الفتاح مؤكدا على ضرورة نشر الوعى بين الشباب من أجل التصدى للفكر المتطرف، وأن يكون الجميع خلف القيادة السياسية فى مواجهة الإرهاب الأسود، أعقبه الأديب أحمد أبو سمرة الذى تطرق إلى أن الوعى يجب أن يكون على مستوى طلاب المدارس حتى نبتعد عن بعض السلوكيات التى تساعد على نمو الإرهاب، مشيرا إلى أن هناك بعض المناطق مازال يتغلغل فيها الإرهاب وتحتاج إلى تدخل فاعل وحاسم من أجل القضاء عليه.



وتحدثت الدكتورة غادة جابر عن الإرهاب، موضحة أن الإرهاب لا دين له وأن الإسلام والمسيحية ليس لهما علاقة بالإرهاب الذى كانت بدايته فى أوروبا، مؤكدة أن الوعى هو من أهم الأسلحة مواجهته، كما أشار الأديب عادل أبو عويشة إلى فترات تاريخية حدثت فيها عمليات إرهابية، وأكد على أن الإرهاب ليس وليد هذا العصر وإنما له جذور تاريخية، كما تحدث عن أنواع الإرهاب وطرق أنتشاره، وكيفية مواجهته من خلال الوعى ومن خلال الإعلام ومؤسسات الدولة ودور العبادة والتعليم.



وتحدث المؤرخ سادات غريب عن الإرهاب وعن الدول المصدرة له، ثم تطرق إلى بطولات شعب السويس العظيم فى الدفاع عن مدينتهم وعن أفراد منظمة سيناء العربية والدور البطولى لهم فى الدفاع عن تراب الوطن، أثناء حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة فى مقارنة تاريخية بين أبطال عشقت تراب الوطن وخونة تنهش فى جسد الوطن، تخلل ذلك تواشيح دينية وفقرات شعرية وفنية وطنية، شارك فيها سيد الحسينى والشعراء يوسف الحسينى، وافى إسماعيل وأحمد أبو سمرة.