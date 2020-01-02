توفيت بسكتة قلبية.. من هي المذيعة نجوى قاسم؟

توفيت الإعلامية نجوى قاسم، إثر تعرضها لنوبة قلبية، في شقتها في دبي، وقال الإعلامي مالك الروقي، مدير أخبار MBC في السعودية، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «وفاة الزميلة نجوى_قاسم مذيعة قناة العربية... كل التعازي للزملاء ولعائلتها».



وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن نجوى قاسم.



- نجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية في قناة العربية الفضائية.

- ولدت في 17 فبراير 1968.

- قدمت البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث.

- غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان

- عملت 11 عاما لحساب تلفزيون المستقبل اللبنانية قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في العام 2004 رغبة منها في قناة أكثر تخصصا في الأخبار السياسية.

- في 2004 نهضت من بين الحطام حاملة المايكرفون بعد دقائق من انفجار استهدف مكتب قناة العربية في بغداد لتُبث على الهواء وقائع الحادث قبل أن تهرع إلى الشارع لإيقاف السيارات لنقل الجرحى للمستشفيات، فيما كانت هناك عدة جثث قد تناثرت أشلاؤها جراء قوة الانفجار.

- في عام 2006 حصلت قاسم على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت.

- في عام 2011 تم اختيارها بين أقوى مئة سيدة في العالم العربي من قبل مجلة أريبيان بزنس.

- وفي عام 2012 حصلت على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني.