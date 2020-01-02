-
الخميس 02 يناير 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين: إسرائيل تشن حربًا ضد عمل أونروا فى القدس

الخميس 02/يناير/2020 - 12:56 م
أونروا في القدس
أونروا في القدس
وكالات
طباعة
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم (الخميس) إن مصادقة إسرائيل على إقامة منطقة تعليمية في القدس بديلة عن مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" يمثل حربًا مفتوحة ضد عمل الوكالة في المدينة.

واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، أن القرار الصادر عن بلدية إسرائيل في القدس "خطوة جديدة على طريق فرض المنهاج الإسرائيلي على العملية التعليمية فيها، استكمالًا لعمليات ومخططات تهويد المدينة المقدسة بشكل كامل".

وقالت إن هذا القرار غير المسبوق ترجمة عملية لاعتراف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها منتصف عام 2018.

وأدانت الوزارة "بأشد العبارات هذه الخطوة التهويدية الاستفزازية، وهو قرار ليس موجهًا ضد الفلسطينيين فقط، إنما ضد المجتمع الدولي، في تحد صارخ للأمم المتحدة التي تعتبر أونروا مكونًا أساسيًا فيها".

وأكدت أن "دولة فلسطين ستواجه بمؤسساتها كافة هذه الخطوة الاستعمارية، وننتظر من رئاسة أونروا والأمم المتحدة التي تؤمن بحق الإنسان في التعلم والحصول على العلم وحقه في الاختيار، رفع صوتها لمواجهة هذا الطاغوت الإسرائيلى".

وأضافت أن "إرهاب الاحتلال يتخفى هذه المرة عبر ما تسمى بلدية القدس، وهذا لا يقلل من خطورة قرار البلدية ولا يعفي دولة الاحتلال من مسئولياتها، خاصة أن هناك اتفاقيات وقعتها الأمم المتحدة تحدد بوضوح إطار عمل وكالة أونروا بما فيها الخدمات التعليمية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسئول إسرائيلى يكشف عن خطة لإخراج "الأونروا" من القدس

"أونروا" لمسئول إسرائيلى: مدارس "الغوث" ما زالت تعمل فى القدس

"خارجية فلسطين" تطالب بتحرك دولى عاجل لوقف الهجمة التهويدية

فلسطين: قرار إغلاق مؤسسات "أونروا" محاولة لفرض المنهج الإسرائيلى

موضوعات متعلقة

منذ 35 دقيقة

وفاة نجوى قاسم المذيعة بقناة «العربية»

منذ حوالي 15 ساعة

«الولد ده واطي».. تفاصيل تدخل مبارك في أزمة الأهلي والحضري

منذ حوالي 14 ساعة

فيديو صادم.. تفاصيل التحرش بـ«فتاة المنصورة» ليلة رأس السنة

منذ حوالي 22 ساعة

دمي حر.. السقا يكشف سبب اقتحامه منزل وكيل وزارة التعليم فجرا

الصور

image description

افتتاح المرحلة 1 لقسم الاستقبال بمستشفى فوه للتأمين الصحي

image description

رفع كفاءة وترميم 42 مركز شباب بكفر الشيخ

image description

وزير الاتصالات يتفقد قاعة كبار الزوار بجامعة سوهاج الجديدة (صور )

image description

مباراة فوز الأهلي على مصر المقاصة في الدوري العام

image description

«رؤية مصر 2030» في الوادي الجديد

الأكثر قراءة

تفاصيل مرعبة في التحرش بـ«فتاة المنصورة».. نهشها 100 ذئب

أول تحرك أمني تجاه فيديو التحرش بفتاة المنصورة (صور)

أول رد من موسى مصطفى بعد أزمة تحالف الأحزاب: «محدش يقدر يعزلني»

«تحرش فتاة المنصورة» يتصدر «تويتر»

أيام زمان

آراءه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبد القدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» الأصلية لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراءه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبد القدوس من حرية المرأة

الصحة

الاضطرابات العقلية الشائعة ناتجة عن «100 جين»

«إدارة الغذاء» تنصح بالتخلص من الأدوية غير الضرورية بأمان

العطف يقلل الألم الجسدي

الأمم المتحدة تعلن 2020 «سنة دولية للصحة النباتية»

الرئيس نيوز

"علاوات وترقيات".. مفاجآت سارة تنتظر الموظفين في 2020

وفاة مذيعة قناة الحدث والعربية نجوى قاسم

برلماني يطالب بقرار وزاري لمنع طلاب الجامعات من ارتداء الملابس الممزقة

نقل النواب: خطة محافظة القاهرة لرفع السيارات المهملة ينبغي تعميمها

منوعات

حصيلة جديدة 20 قتيلا فى فيضانات إندونيسيا

بريطانيا تحتفل بـ 200 عام على اعتلاء «جورج الثالث» العرش بعملة تذكارية

6 ملايين طالب أمريكي يدخنون التبغ

اليابان تكشف تفاصيل جديدة تتعلق بـ"هروب غصن"

كشكول

البحيرة: تعديل مسار الأسلاك الكهربائية أعلى بعض المدارس

قرار جديد لـ"أزهر أسيوط" بشأن دخول الطلاب اللجان الامتحانية

تعرف على أهم ملامح تطوير المنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية

انتهاء 90% من أعمال إنشاءات فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة

إسلام سياسي

"شيخ الرفاعية"يكشف السبب الحقيقى لشن النادى عبدالرؤوف هجوم على المجلس الأعلى الصوفية

شيخ الطريقة الامبابية: هناك حملة مشبوهة ممولة ضد المجلس الصوفى الاعلى ورئيسه

مركز الأزهر في 2019.. لم الشمل و التوعية الأسرية ورصد الفتاوى المتطرفة

فوق باريس ..«شيخ الكركرية» يصطحب مريديه فى جولة بالمنطاد الطائر إحتفالاً بالعام الجديد

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَنْ الذى سيمزق العراق أولًا؟
جلال حمام
فلما جاء.. كان أصدق مَن فينا
لينا مظلوم
الوزير الجديد سوف يملأ الكأس الفارغة
صفوت البياضي
العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية
المزيد
ads

الثقافة

نادى أدب السويس يواصل فعاليات «مبدعون ضد الإرهاب»

«المَسِيْحِيُّون العَرَب..سِيْرَةٌ وَمَسِيْرَةٌ» بمعرض الكتاب

«قبل تشييع الجنازة.. في وداع مهنة الصحافة» بمنتدى الشعر

دار المرايا تصدر «كُشْك اعتماد» لـ وليد الخشاب

صفحتنا ع الفيس بوك