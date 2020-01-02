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حوادث

ضبط 3 صيدليات لترويج الأدوية المحظورة فى قصر النيل

الخميس 02/يناير/2020 - 12:55 م
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، من ضبط 3 أصحاب صيدليات، لاتجارهم في الأدوية المحظورة والمهربة جمركيًا، بمنطقة قصر النيل.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده ورود معلومات لضباط إدارة مباحث رعاية الأحداث، مفادها أن مالك صيدلية بدائرة قسم شرطة قصر النيل يحوز كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمهربة جمركيًا وغير مسددة عنها الرسوم الجمركية ومحظور تداولها بالبلاد داخل المخزن ملكه بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وتم استهداف الصيدلية المشار إليها بمعرفة ضباط مباحث إدارة رعاية الأحداث بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، حيث أمكن ضبط "س. م"، 42 سنة، صاحب ومدير الصيدلية المشار إليها، وعثر بداخل الصيدلية على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمُهربة وغير المسددة  عنها الرسوم الجمركية وغير المسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد.

وعثر بداخل الصيدلية على أدوية مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد بإجمالي 8070 قرصًا، وكمية من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بإجمالي 3590 قرصًا.

كما تمكن رجال المباحث من ضبط "م. ع" 33 سنة، المسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة قصر النيل؛ لإدارته الصيدلية دون ترخيص وعثر بداخلها على أدوية مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد بإجمالي 7656 قرصًا، وكمية من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بإجمالي 2440 قرصًا.

كما تم ضبط "ك ج"، 33 سنة، المسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة قصر النيل؛ لإدارته مخزنًا ملحقًا بالصيدلية دون ترخيص، وعثر بداخلها على كمية من عقار بريجابالين المخدر مدرج بالجدول الثالث مخدرات بإجمالي 5460 قرص أدوية مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد بإجمالي 9400 قرص.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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