أهالى الأقصر يهدون وزيرة الصحة درعًا تذكارية (صور)

أشاد أهالي مدينة إسنا جنوب الأقصر، بجهود الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ومتابعتها الحثيثة لأعمال التطوير بالوحدة بشكل خاص والمنظومة الصحية بالمحافظة، مؤكدين أن ما يشهدونه الآن من الاهتمام بصحة المواطن بمحافظات الصعيد فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يشهدوه طوال عقود مضت.



وأهدى الأهالي إلى الوزيرة درعًا تذكارية، تكريمًا لجهودها وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الوزيرة والمحافظ.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجرتها الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الخميس، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالوحدة الصحية بالقرايا، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.



ومحافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهى: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.