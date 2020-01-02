إعدام 200 كيلو مواد غذائية فاسدة فى أسوان (صور)

تمكن مكتب مراقبة الأغذية بمدينة أسوان، من ضبط وإعدام 200 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى وجود حشرات بثلاجات التخزين، وذلك داخل أحد المطاعم بالمدينة.



يأتي ذلك في إطار سلسلة الحملات التفتيشية المستمرة، التي تنظمها إدارة مراقبة الأغذية على الأسواق، وأماكن تداول المنتجات الغذائية، وتحت إشراف الدكتور مصطفى أبوالمجد، مدير إدارة الطب الوقائي بصحة أسوان، وبتوجيهات الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان.



حيث أسفرت الحملة عن إعدام الكميات التالية: إعدام 100 كيلوجرام مخلل، و20 لتر زيت، 50 كيلوجرام عجينة طعمية، و30 كيلو سلطة.



وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأماكن المخالفة.