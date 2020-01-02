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حوادث

ضبط 5785 مخالفة مرورية متنوعة

الخميس 02/يناير/2020 - 12:53 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شنت الإدارة العامة للمرور، عدة حملات مرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 5785 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1924 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و225 مخالفة السير دون ترخيص "قيادة وتسيير"، 8 دراجات نارية مخالفة، 13 مخالفة "موقف عشوائي"، 35 مخالفة شروط الترخيص، 25 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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