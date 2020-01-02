المرصد: دخول رتل عسكري تركي جديد إلى الأراضي السورية

كشف المرصد السوري، اليوم الخميس، عن دخول رتل عسكري تركي جديد إلى الأراضي السورية، من شمال إدلب.



وأعلن المرصد، أمس، أن طائرات حربية روسية استهدفت محيط مدينة إدلب، شمال غربي سوريا، بأكثر من 22 غارة جوية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.



وأوضح أن من بين المناطق التي تم قصفها سجن إدلب المركزي، الذي سبق وتعرض لقصف جوي روسي.



وأضاف أنه لم ترد بعد معلومات عن الخسائر البشرية جراء الغارات الروسية المكثفة.