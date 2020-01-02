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الثقافة

«المَسِيْحِيُّون العَرَب..سِيْرَةٌ وَمَسِيْرَةٌ» بمعرض الكتاب

الخميس 02/يناير/2020 - 12:50 م
عماد توماس
عماد توماس
نضال ممدوح
طباعة
بالتزامن مع معرض القاهرة الدولى للكتاب ــ دورة جمال حمدان، يصدر للباحث عماد توماس٬ كتاب «المَسِيْحِيُّون العَرَب..سِيْرَةٌ وَمَسِيْرَةٌ».

وفي تصريحات خاصة لــ "الدستور" قال توماس: يتناول الكتاب 20 شخصية مسيحية عربية لهم إسهامات متعددة فى الحضارة العربية، ويتعرض للإطار المعرفي لكل شخصية من حيث التعريف بالشخص ونشاطه الفكري ومؤلفاته وإسهاماته العلمية التي تركها.

يتناول الكتاب شخصيتين من المسيحيين العرب هما ثاودُورُس أبو قُـرَّة..أول لاهوتي يكتب باللغة العربية، ويَحْيَى الدمشقي..اللاهوتى الشرقى، و7 شخصيات من المسيحيين العرب النسطوريين هم: إيليّا النَّصيبيني.. صاحب «مجالس» المطران والوزير، أبو الفرج ابن العبريّ..المتصوف العارف بالله، وأبو الفرج ابن الطيب.. الفيلسوف الإمام، حُنَيْن بْن إسْحاق..شيخ المترجمين العرب، عَمَّـار البَصري..صاحب أول لاهوت نظامي بالعربية، عبدِ يَشوُع الصُّوباوي..مترجم «الأناجيل المُسَجَّعَة»، قُسطَا بن لوقا.. صاحب الدليل الصحي الأول للحج إلى مكة.

كما يتناول 11 شخصية من المسيحيين العرب اليعقوبيين هم: ابن كاتب قيصر..واضع قواعد اللغة القبطيّة، الأسعد بن العسّال.. مترجم الإنجيل من القبطية للعربية، المؤتمن بن العسّال.. العابد الناسك، الصًّفى بن العسّال.. مؤلف «المجموع الصفوي»، المكين جرجس بن العميد..مؤرخ «تاريخ المسلمين»، بطرس السدمنتي..راهب من البيئة الشرقية المصرية، بولس البوشي..اللاهوتي العميق والمعلم الكبير، ساويرس بن المقفع..أول كاتب قبطي يؤلف بالعربية، مرقس بن القنبر الضرير.. المصلح المنشق، يَـحْيَى بن عَـدىِّ.. الفيلسوف المنسي، واخيرا: أبو الحسن ابن المَحرُومَة...الصريح في مواجهة الحقيقة.

وفى تقديمه للكتاب، قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، ان المسيحيين العرب لم يكونوا يومًا بمعزل عن الثقافة المحيطة بهم، بل دائمًا ما أثَّروا وتأثروا بالمجتمع، دائمًا ما كانوا داخل نسيج المجتمع وكان لهم دورا مؤثرا فيه، لم يعتزلوا أو ينعزلوا، كان بينهم أدباء وفلاسفة وعلماء.
هذا الكتاب يقدم رؤية تاريخية وتحليلية ونقدية عن عشرين شخصية مسيحية كان لها إسهاما في المجتمع وفي الحضارة العربية عمومًا، ويقدم رؤية عميقة على هؤلاء العرب المسيحيين بعد الرجوع لمراجع ومصادر قديمة وحديثة على حدٍّ سواء، وتفتقر المكتبة العربية لمثل هذه الكتب التي تقدم طرحًا مختلفًا ومميزًا.

يذكر أن مؤلف لكتاب صدر له منذ سنتين «المسيحيون العرب..حضور وحضارة» تقديم الدكتور عماد أبو غازى، وزير الثقافة الأسبق، الدكتور محمد عفيفى رئيس قسم التاريخ بجامعة القاهرة.



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