3 باقات جديدة للتليفون الأرضى تبدأ من 20 جنيهًا

أطلقت الشركة المصرية للاتصالات، 3 باقات أساسية للتليفون الأرضي المنزلي بداية من فاتورة يناير الأولى، باقة WE أرضي 20 جنيهًا، والتي تتضمن 120 دقيقة محلية وخدمة إظهار رقم الطالب، وبهذا تكون الشركة قد ألغت باقة 15 جنيهًا السابقة لتبدأ الباقات من الباقة الأساسية WE 20، بالإضافة إلى الضريبة.



أما الباقة الثانية «we» أرضي بقيمة 35 جنيهًا، وتشمل دقائق بلا حدود لشبكة الأرضي خدمة إظهار رقم الطالب والتتبع، وقيمة الاشتراك تشمل اشتراك الخط الأرضي وتعريفة مميزة لخدمة الاتصالات الدولية بقيمة 2.99 جنيه للدقيقة خارج مصر.



في حين أن الباقة الثالثة we أرضي بقيمة 65 جنيهًا، وتشمل دقائق بلا حدود لشبكة الأرضى، خدمة إظهار رقم الطالب والتتبع، و250 دقيقة للموبايل وتعريفة مميزة.



وقالت الشركة، إن سعر الدقائق الزائدة عن محتوى الباقة سيتم احتسابها بالتعريفة التالية الدقائق داخل الشبكة بقيمة 3 قروش للدقيقة، بالإضافة إلى 10 قروش رسوم فتح المكالمة، في حين أن الدقائق خارج الشبكة تحتسب بقيمة 14 قرشا للدقيقة، بالإضافة إلى 10 قروش رسوم فتح المكالمة.



وأوضحت الشركة، أنه عند الاشتراك في باقة WE أرضي 35، سيتم تفعيل خدمة الموبايل لشبكة WE طبقًا للإمكانيه الفنية للسنترال، وعند الاشتراك في باقة WE أرضى 65، سيتم تفعيل خدمة الموبايل لجميع الشبكات كما أن الاشتراك بخدمة الدولى بناء على رغبة العميل.



وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قد أعلنت في وقت سابق عن خطة طموحة لتطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لعملائها، وهو ما انعكس بشكل واضح في النقلة النوعية التي حققتها الشركة في مجال خدمات الإنترنت الثابت فائق السرعة عبر إطلاق باقات "WE SPACE" منتصف العام الماضي وحصول العملاء على سرعات غير مسبوقة.



ومن المتوقع أن تستمر الشركة في خطتها لتطوير البنية التحتية خلال الفترة المقبلة، عبر مواصلة مد كابلات الفايبر للمنازل، بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء لتصل إلى مستويات عالمية.