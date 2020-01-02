إحباط سرقة مدير مطعم بالإكراه فى النزهة

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، من ضبط 3 عاطلين قبل سرقتهم مدير مطعم بالإكراه، في النزهة.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده أنه أثناء مرور الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة النزهة وبصحبته القوة المرافقة بشارع عبدالحميد بدوي بدائرة القسم، تمكن من ضبط كل من "ع. ف" 23 سنة، عاطل، "و. ع" 19 سنة، عاطل، و"ي. ع" 25 سنة، عاطل، حال تواجدهم داخل حديقة بمحل الضبط مستقلين دراجة بخارية ماركة حلاوة سوداء اللون بدون لوحات معدنية قيادة الأول، وبحوزتهم 2 ماسك كحلي اللون، 2 قفاز طبي، لاصق أبيض طبي، 2 سلاح أبيض "مطواة، وشفرة موس".



وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بشروعهم في سرقة "ع. ص" 37 سنة، مسئول عن مطعم برجر أمام نادي الشمس، كرهًا عنه باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.



وأضاف الأول بأنه نظرًا لسابقة عمله بالمطعم وفصله إثر خلافات بينه والمذكور، استشاط غضبًا وخطط لسرقته حال خروجه من المحل عقب علمه بحيازته الرواتب الشهرية الخاصه بالعاملين بالمحل، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهمين الثاني والثالث لتنفيذ مخططهم إلى أن تم ضبطهم.



وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيداها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.