بنك ناصر يوقع 4 اتفاقيات لدعم عدد من المشروعات

قال شريف فاروق، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، إن عام 2019 شهد توقيع الكثير من الاتفاقيات لدعم سبل التعاون بين البنك والمؤسسات الأخرى، حيث تم توقيع عقد تعاون بين البنك وشركة مصر لتأمينات الحياة بشأن تسويق منتجات شركات التأمين للعملاء من خلال الفروع المحددة للبنك.



وأضاف فاروق فى تصريحات صحفية، أنه تم أيضا توقيع بروتوكول تعاون لتقديم خدمات التحصيل المالي والإخطار الإلكتروني بين البنك والهيئة القومية للبريد، بهدف الاستفادة من انتشار مكاتب البريد التي تغطي كل أنحاء الجمهورية في تحصيل المبالغ الخاصة بالبنك من مديني النفقة وأصحاب التبرعات المنتشرين بكل أنحاء الجمهورية.



وأشار إلى أنه فى إطار البروتوكولات الموقعة، تم توقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة بهدف دعم مشروعات المرأة وإقامة ورش تدريب مجانية عن طريق لجنة المرأة بالغرفة التجارية للمتقدمات للحصول على قرض مستورة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورنج للاتصالات لتعزيز التعاون بين الطرفين لإتاحة فرص عمل للشباب بما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة من خلال زيادة منافذ الخدمات للجماهير ونشرها على أوسع نطاق، حيث سيتم البدء فى 150 قرية كمرحلة أولى.