تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن العاصمة، من ضبط عاطل أطلق النار على شاب، بكورنيش المعادي؛ بسبب مشاجرة قديمة بينهما في ملهى ليلي.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة مصر القديمة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى قصر العيني الفرنساوي، باستقبال "مصطفى أ م أ" 25 سنة، مندوب بشركة للشحن بالمعادي، ومقيم في عين الصيرة، مصابا بطلق ناري بالظهر أدى إلى تهتك بالفقرات القطنية ولا يمكن استجوابه، وفي وقت لاحق توفي متأثرًا بإصابته.



بالانتقال والفحص تم التقابل مع شاهد الواقعة- صديق المصاب- "حسام م ع ف" 21 سنة، سائق بشركة أوبر، مقيم في عين الصيرة، وبسؤاله قرر بأنه عقب خروجه من مطعم وكافيه بدائرة قسم شرطة دار السلام وبصحبته صديقه المصاب وآخران وحال سيره بالسيارة قيادته بطريق كورنيش النيل بدائرة القسم انحرفت تجاههم سيارة بيضاء اللون لم يتمكن من التقاط أرقامها، وأطلق قائدها عيارين ناريين من سلاح ناري كان بحوزته تجاه المجني عليه مما أدى إلى حدوث إصابته وتلفيات بالسيارة عبارة عن ثقب بالباب الخلفي الأيمن.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن تحديد السيارة المُستخدمة في ارتكابها ملك "عبدالرحمن ع ع" 25 سنة، عاطل، ومقيم في بولاق الدكرور، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.



عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من اثنين من أصدقائه "هاربين"، وأقر بسابقة حدوث مشاجرة بين المتهمين الهاربين والمجني عليه منذ حوالي 3 أشهر حال تواجدهما والمجني عليه بأحد الملاهي الليلية، وعقب علمهما بتواجد المجني عليه بالمطعم المشار إليه انتظره وتتبعه حتى وصوله لمحل الواقعة وارتكب جريمته انتقامًا منه.



تم بإرشاده ضبط السيارة ملكه والمستخدمة في ارتكاب الواقعة بمنطقة سكنه، كما تم بإرشاده بمسكنه ضبط السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، عبارة عن طبنجة ماركة CZ عيار 9 مللي، وبخزينتها 6 طلقات من ذات العيار، كما عثر بداخل السيارة المضبوطة على 2 فارغ من ذات العيار.



بالكشف الفني على السلاح المضبوط تبين أنه مبلغ بسرقته في المحضر رقم 598 لسنة 2014م جنح الهرم جيزة، وبمناقشته عن مصدر السلاح الناري المضبوط بحوزته أقر بتحصله عليه من أحد الأشخاص- جار تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه- نظير تعاملات بينهما في مجال بيع وشراء المواد المخدرة.



تم تحرير المحضر اللازم، وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.