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مصر

«الغزل والنسيج» تفتتح أكاديمية «أحمد فهيم للتنمية البشرية» بأبوقير

الخميس 02/يناير/2020 - 12:42 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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افتتح رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عبدالفتاح إبراهيم صباح، اليوم الخميس، أكاديمية أحمد فهيم للتنمية البشرية للتثقيف والتدريب بأبوقير بالأسكندرية، بحضور الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة، ورؤساء الشركات التابعة، وقيادات النقابة العامة.

وقال عبدالفتاح إبراهيم، إن هذا الافتتاح يأتي في إطار استراتيجية النقابة نحو تدريب العمال وتثقيفهم من أجل زيادة الإنتاج، وكيفية مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة نحو النهوض بالصناعة والاقتصاد، والذي يتحقق بسواعد العمال ووعيهم.

وأضاف أن أكاديمية أحمد فهيم تخدم عمال شركات محافظتي الإسكندرية والبحيرة، ومنها شركات "أستيا، السيوف، الأهلية، العربية بوليفارا، فستيا، كابو، العامرية، الإسكندرية، ومنطقة برج العرب التي تضم شركات تابعة للقطاع الخاص أيضا".

وأوضح رئيس النقابة العامة، أن نشاط الأكاديمية سيبدأ اليوم بعقد ندوة تثقيفية عن المرأة العاملة ودورها في التنمية ومواجهة التحديات الراهنة، وتوعيتها بأهمية العمل من أجل الإنتاج، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدد الوطن بين الحين والآخر.

والجدير بالذكر، أنه جرى أيضًا اليوم افتتاح فندق النقابة العامة للغزل والنسيج بالإسكندرية بعد تجديده.
«الغزل والنسيج» تفتتح أكاديمية «أحمد فهيم للتنمية البشرية» بأبوقير
«الغزل والنسيج» تفتتح أكاديمية «أحمد فهيم للتنمية البشرية» بأبوقير
«الغزل والنسيج» تفتتح أكاديمية «أحمد فهيم للتنمية البشرية» بأبوقير
«الغزل والنسيج» تفتتح أكاديمية «أحمد فهيم للتنمية البشرية» بأبوقير
«الغزل والنسيج» تفتتح أكاديمية «أحمد فهيم للتنمية البشرية» بأبوقير
«الغزل والنسيج» تفتتح أكاديمية «أحمد فهيم للتنمية البشرية» بأبوقير

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