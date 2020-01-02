القصة الكاملة لـ"فايزة المطيري" السعودية التى أعتنقت المسيحية

حالة من الجدل أثارتها فتاة سعودية تدعى فايزة المطيري، تداولت الصحف بالمملكة صباح اليوم تفاصيل إرتداد ها عن الإسلام وأعتناقها المسيحية.



وقالت المطيرى فى تصريح لها نشرته صحف سعودية:" الحرية هي ان تقول لا لما لا تريده، كنت امرأة مسلمة حزينة خائفة وأنا اليوم مسيحية قوية محبة مطمئنة تنمو في نعمة الرب".



وأضافت فى أول صورة نشرتها على حسابها الشخصى على إنستجرام:" قررت في الساعات الأخيرة من عام 2019، أنني سأري نفسي، حتى لو كان ذلك خطيرًا على حياتي بسبب عائلتي والحكومة السعودية.



وتابعت: حصلت أخيرًا على حريتي منذ أن طلبت اللجوء، والآن كندا هي بلدي، ولم تكتفي فايزة المطيري بذلك بل وثقت مقطع فيديو لها وهي تصلي بإحدى كنائس مدينة تورنتو.





جدير بالذكر أن المطيري هى ناشطة نسوية سعودية تقيم في كندا، التي تستضيف عدة ناشطات سعوديات ذوات توجه نسوي مماثل، وبينهن رهف القنون، الشابة السعودية التي أثارت جدلا عالميا العام الماضي في رحلة لجوئها إلى كندا.

