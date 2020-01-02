روسيا: رصد 27 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة
الخميس 02/يناير/2020 - 12:38 م
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 17 انتهاكًا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت في محافظات إدلب 5 انتهاكات، وحلب 5، واللاذقية 6، وحماة 1.
وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن اللجنة رصدت بدورها 10 انتهاكات في محافظتي إدلب 6 انتهاكات، وفي حماة 4 انتهاكات.
وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة رصد تحركات للاجئين سوريين، ولم ينفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية، أي عمليات إنسانية.
وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن اللجنة رصدت بدورها 10 انتهاكات في محافظتي إدلب 6 انتهاكات، وفي حماة 4 انتهاكات.
وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة رصد تحركات للاجئين سوريين، ولم ينفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية، أي عمليات إنسانية.