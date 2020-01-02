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مصر

بدء أعمال ممشى «أهل مصر» بنيل القناطر

الخميس 02/يناير/2020 - 12:35 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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واصلت وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ ممشى "أهل مصر" فى جميع المحافظات المطلة على نهر النيل، ليكون متنفسًا ومتنزهًا طبيعيًا لجموع المواطنين للاستمتاع بنهر النيل، وفى نفس الوقت منع التعديات وتقليل الفاقد فى المياه ومواجهة ظاهرتى الإطماء والنحر اللتين يتعرض لهما المجرى الرئيسى.

وبدأت الوزارة ممثلة فى رى القناطر، اليوم الخميس، تنفيذ أعمال ممشى أهل مصر على طول شاطئ حديقة النيل بمنشأة القناطر، فى إطار استكمال أعمال المرحلة الثالثة من ممشى أهل مصر، حيث تم الانتهاء من تطوير حرم النيل وإقامة ممشى أهل مصر بطول 2.6 كم.

وقال وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبدالعاطى، إن الخطة الحالية التى يقوم بتنفيذها قطاع تطوير وحماية نهر النيل فى مجال حماية جوانب النهر والصيانة المتواصلة وإزالة الحشائش على طول المجرى، فضلًا عن زعمال التطوير والتجميل على جانبى النهر.

وأوضح وزير الموارد المائية والرى، أن المشروع يستهدف تحقيق الهدف المنشود، بما يضمن الحفاظ على نظافة المجرى طوال العام وحمايته من النحر والتآكل، وتطوير واجهات النيل المطلة على المدن لتحسين البيئة المحيطة بالنهر، علاوة على خلق بيئة صحية من خلال زيادة الرقعة الخضراء والمناطق الترفيهية كمنتزه عام لجموع المواطنين، انطلاقًا من مبدأ نهر النيل ملك الجميع.
بدء أعمال ممشى «أهل مصر» بنيل القناطر
بدء أعمال ممشى «أهل مصر» بنيل القناطر
بدء أعمال ممشى «أهل مصر» بنيل القناطر
بدء أعمال ممشى «أهل مصر» بنيل القناطر
بدء أعمال ممشى «أهل مصر» بنيل القناطر
بدء أعمال ممشى «أهل مصر» بنيل القناطر
بدء أعمال ممشى «أهل مصر» بنيل القناطر
بدء أعمال ممشى «أهل مصر» بنيل القناطر

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