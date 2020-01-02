-
الخميس 02 يناير 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فتح التقدم لأول دبلومات مهنية لمدارس المتفوقين بجامعة أسيوط

الخميس 02/يناير/2020 - 12:35 م
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
طباعة
أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، فتح باب التقديم بأول دبلومات مهنية على مستوى جامعات صعيد مصر مخصصة لمدارس المتفوقين في العلوم والرياضيات STEM، والمقرر بدء الدراسة بها في 8 فبراير 2020، وذلك من خلال أحدث المناهج المتخصصة، وتحت إشراف خبراء مصريين وأجانب من خلال تعاون مباشر مع عدد من الجامعات الأمريكية.

وأضاف الجمال أن فتح باب الدراسات بالدبلومات الجديدة يأتي في إطار خطة الجامعة لمواكبة كل ما هو جديد ومتطور في برامج الدراسات العليا، والذي من شأنه مواكبة التطور العالمي، وتلبية المتطلبات المتزايدة والمتجددة في احتياجات سوق العمل.

وأوضح الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية، أن الدبلومات المطروحة بالكلية مخصصة لمدارس STEM تتضمن الدبلومة المهنية لإعداد معلم مدارس المتفوقين في العلوم والرياضيات، والدبلوم المهنية لإعداد القيادات التربوية لمدارس المتفوقين في العلوم والرياضيات، مشيرًا إلى أن فتح باب التقدم بدأ مع بداية يناير 2020 ومستمر لمدة شهر، وذلك بإدارة الدراسات العليا بكلية التربية، وتتضمن مدة الدراسة بالدبلومة 3 فصول دراسية بنظام الساعات المعتمدة.

وأشار عميد كلية التربية إلى أن الدبلومات الجديدة تؤهل مباشرة للعمل بمدارس STEM، ومن المقرر أن تتم الدراسة من خلال أحدث القاعات التعليمية الذكية المعدة خصيصًا لتلائم البرامج الدراسية بتلك الدبلومات، منوها إلى أن شروط التقدم للدراسة بدبلومات STEM المهنية تتضمن أن يكون الدارس حاصلًا على مؤهل تربوي من إحدى الجامعات المصرية بتقدير عام جيد على الأقل، وأن يجتاز اختبار اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي أو أن يكون حاصلًا على شهادة ICDL – IC3.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

دمي حر.. السقا يكشف سبب اقتحامه منزل وكيل وزارة التعليم فجرا

منذ ساعة و نصف

تفاصيل مرعبة في التحرش بـ«فتاة المنصورة».. نهشها 100 ذئب

منذ يوم

السجن 10 سنوات لـ«دجال» عاشر مئات السيدات فى إمبابة

منذ حوالي 17 ساعة

التصريح بدفن 3 توفوا في «حادث الفنجري»

الصور

image description

افتتاح المرحلة 1 لقسم الاستقبال بمستشفى فوه للتأمين الصحي

image description

رفع كفاءة وترميم 42 مركز شباب بكفر الشيخ

image description

وزير الاتصالات يتفقد قاعة كبار الزوار بجامعة سوهاج الجديدة (صور )

image description

مباراة فوز الأهلي على مصر المقاصة في الدوري العام

image description

«رؤية مصر 2030» في الوادي الجديد

الأكثر قراءة

تفاصيل مرعبة في التحرش بـ«فتاة المنصورة».. نهشها 100 ذئب

أول تحرك أمني تجاه فيديو التحرش بفتاة المنصورة (صور)

«تحرش فتاة المنصورة» يتصدر «تويتر»

أول رد من موسى مصطفى بعد أزمة تحالف الأحزاب: «محدش يقدر يعزلني»

أيام زمان

آراءه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبد القدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» الأصلية لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراءه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبد القدوس من حرية المرأة

الصحة

الاضطرابات العقلية الشائعة ناتجة عن «100 جين»

«إدارة الغذاء» تنصح بالتخلص من الأدوية غير الضرورية بأمان

العطف يقلل الألم الجسدي

الأمم المتحدة تعلن 2020 «سنة دولية للصحة النباتية»

الرئيس نيوز

"علاوات وترقيات".. مفاجآت سارة تنتظر الموظفين في 2020

وفاة مذيعة قناة الحدث والعربية نجوى قاسم

برلماني يطالب بقرار وزاري لمنع طلاب الجامعات من ارتداء الملابس الممزقة

نقل النواب: خطة محافظة القاهرة لرفع السيارات المهملة ينبغي تعميمها

منوعات

حصيلة جديدة 20 قتيلا فى فيضانات إندونيسيا

بريطانيا تحتفل بـ 200 عام على اعتلاء «جورج الثالث» العرش بعملة تذكارية

6 ملايين طالب أمريكي يدخنون التبغ

اليابان تكشف تفاصيل جديدة تتعلق بـ"هروب غصن"

كشكول

البحيرة: تعديل مسار الأسلاك الكهربائية أعلى بعض المدارس

تعرف على أهم ملامح تطوير المنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية

انتهاء 90% من أعمال إنشاءات فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة

وزير الاتصالات يوافق علي إنشاء برج لتقوية شبكة الاتصالات بجامعة سوهاج

إسلام سياسي

"شيخ الرفاعية"يكشف السبب الحقيقى لشن النادى عبدالرؤوف هجوم على المجلس الأعلى الصوفية

شيخ الطريقة الامبابية: هناك حملة مشبوهة ممولة ضد المجلس الصوفى الاعلى ورئيسه

مركز الأزهر في 2019.. لم الشمل و التوعية الأسرية ورصد الفتاوى المتطرفة

فوق باريس ..«شيخ الكركرية» يصطحب مريديه فى جولة بالمنطاد الطائر إحتفالاً بالعام الجديد

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَنْ الذى سيمزق العراق أولًا؟
جلال حمام
فلما جاء.. كان أصدق مَن فينا
لينا مظلوم
الوزير الجديد سوف يملأ الكأس الفارغة
صفوت البياضي
العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية
المزيد
ads

الثقافة

نادى أدب السويس يواصل فعاليات «مبدعون ضد الإرهاب»

«المَسِيْحِيُّون العَرَب..سِيْرَةٌ وَمَسِيْرَةٌ» بمعرض الكتاب

«قبل تشييع الجنازة.. في وداع مهنة الصحافة» بمنتدى الشعر

دار المرايا تصدر «كُشْك اعتماد» لـ وليد الخشاب

صفحتنا ع الفيس بوك