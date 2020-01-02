فتح التقدم لأول دبلومات مهنية لمدارس المتفوقين بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، فتح باب التقديم بأول دبلومات مهنية على مستوى جامعات صعيد مصر مخصصة لمدارس المتفوقين في العلوم والرياضيات STEM، والمقرر بدء الدراسة بها في 8 فبراير 2020، وذلك من خلال أحدث المناهج المتخصصة، وتحت إشراف خبراء مصريين وأجانب من خلال تعاون مباشر مع عدد من الجامعات الأمريكية.



وأضاف الجمال أن فتح باب الدراسات بالدبلومات الجديدة يأتي في إطار خطة الجامعة لمواكبة كل ما هو جديد ومتطور في برامج الدراسات العليا، والذي من شأنه مواكبة التطور العالمي، وتلبية المتطلبات المتزايدة والمتجددة في احتياجات سوق العمل.



وأوضح الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية، أن الدبلومات المطروحة بالكلية مخصصة لمدارس STEM تتضمن الدبلومة المهنية لإعداد معلم مدارس المتفوقين في العلوم والرياضيات، والدبلوم المهنية لإعداد القيادات التربوية لمدارس المتفوقين في العلوم والرياضيات، مشيرًا إلى أن فتح باب التقدم بدأ مع بداية يناير 2020 ومستمر لمدة شهر، وذلك بإدارة الدراسات العليا بكلية التربية، وتتضمن مدة الدراسة بالدبلومة 3 فصول دراسية بنظام الساعات المعتمدة.



وأشار عميد كلية التربية إلى أن الدبلومات الجديدة تؤهل مباشرة للعمل بمدارس STEM، ومن المقرر أن تتم الدراسة من خلال أحدث القاعات التعليمية الذكية المعدة خصيصًا لتلائم البرامج الدراسية بتلك الدبلومات، منوها إلى أن شروط التقدم للدراسة بدبلومات STEM المهنية تتضمن أن يكون الدارس حاصلًا على مؤهل تربوي من إحدى الجامعات المصرية بتقدير عام جيد على الأقل، وأن يجتاز اختبار اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي أو أن يكون حاصلًا على شهادة ICDL – IC3.