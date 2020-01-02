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حوادث

بلاغ يتهم طالبة بسب وضرب أستاذة بجامعة الإسكندرية

الخميس 02/يناير/2020 - 11:32 ص
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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تقدمت الدكتورة أماني عبدالمنعم، الأستاذ بقسم اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، ببلاغ ضد طالبة تدعى "ميرال رأفت"، بقسم العبري، تتهمها بالتعدي عليها وإصابتها بكدمات برأسها وظهرها وخنقها أثناء أداء امتحان الترم الأول، داخل جامعة الإسكندرية.

وجاء في البلاغ رقم 33233 لسنة 2019 جنح باب شرقي، أن الطالبة المتهمة تعدت على الأستاذة الجامعية بعد أن طالبتها بخفض صوتها وعدم التحدث بأسلوب غير لائق مع مراقبي اللجنة، ثم قامت بتهديدها وسبها داخل مكتبها بالكلية.

وأرفقت المبلغة تقريرًا طبيًا بإصابتها صادر من المستشفى الرئيسي الجامعي، وفيديوهات تظهر سبها وقذفها من قبل الطالبة، وكذلك سب وقذف أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ومحاولات إرهاب العاملين والتحدث بأسلوب غير لائق، في بلاغها إلى نيابة باب شرقي لاتخاذ اللازم في الواقعة.

كان رواد موقع التواصل "فيسبوك" قد تداولوا فيديو اعتداء طالبة على دكتورة بجامعة الإسكندرية، وقال والد المتهمة، إن ابنته كانت تؤدي أول امتحاناتها، وكان هناك مراقبون، اثنان رجال و3 سيدات، يتحدثون بصوت مرتفع، مما أثر على تركيزها، فطلبت من المراقبين في اللجنة خفض الصوت، فكان ردهم "خليكى فى نفسك" وبدأ الاشتباك بالصوت.

وأضاف والدها أنها فوجئت بأستاذة جامعية تدخلت دون أن تعرف أسباب المشكلة، وسحبت أوراقها دون أن تستجيب لها، وأخذت هاتفها وألقته على الأرض، وفوجئت بالتعرض للضرب من قبل 3 أساتذة داخل أحد المكاتب بالكلية.

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