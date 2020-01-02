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اقتصاد

تفاصيل برامج «الحماية الاجتماعية» فى 2019

الخميس 02/يناير/2020 - 11:26 ص
المالية
المالية
راندا التوني
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كشفت وزارة المالية، عن أن عام 2019 شهد مزيدا من التوسع والاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية التي استهدفت المواطن بشكل مباشر خلال 2019.

وقالت الوزارة، إن دعم السلع التموينية بلغ 89 مليار جنيه، والمعاشات الضمانية بلغت 18.5 مليار جنيه وعلاج المواطنين على نفقة الدولة بلغ 6.6 مليار جنيه، و3.5 مليار جنيه قيمة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، و1.5 مليار جنيه دعم الألبان والأدوية.

بالإضافة إلى مليار جنيه قيمة دعم التأمين الصحي لغير القادرين من أصحاب المعاشات، و351 مليون جنيه دعم التأمين الصحي على الطلاب، و227 مليون جنيه قيمة دعم التأمين الصحي على الطلاب دون السن بالمدارس، و166 مليون جنيه دعم المرأة المعيلة.

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