«قوى عاملة دمياط» تبدأ دوراتها التدريبية بـ 4 مهن

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، عن بدء وتنفيذ الدورات التدريبية على المهن المختلفة لهذا العام، بمركز التدريب المهني بدمياط الجديدة، والتي تبدأ من الأحد الموافق 5 يناير الجاري، وحتى السبت 4 أبريل المقبل، وذلك للذكور والإناث.



وتتضمن المهن المتاحة بالدورات التدريبية، ميكانيكا السيارات (ديزل ـ بنزين)، التبريد والتكييف، تفصيل وخياطة، وكهرباء إلكترونيات.



ويتوافر بالمركز أحدث المعدات والأجهزة للتدريب عن طريق مدربين متخصصين في هذه المهن، وذلك لمدة 3 أشهر تدريب تحويلي، ويحصل المتدرب على شهادة في نهاية الدورة تمكنه من العمل بها في هذا المجال، كما يمنح المتدرب بدل انتقال شهريا بواقع 10 جنيهات عن اليوم الواحد.



وحددت المديرية المستندات المطلوبة للتقديم في"صورة المؤهل إن وجد، صورة شخصية، صورة شهادة الميلاد، وصورة بطاقة الرقم القومي"، وذلك بمقر مركز التدريب بدمياط الجديدة، في المنطقة الصناعية، بجوار محطة بنزين التعاون، أمام مصنع الجلاد للأثاث، والتواصل عبر أرقام 01065627605، أو 01223255734 للاستفسار.