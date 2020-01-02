تشريح فرد أمن قتله «عديله» انتقامًا لزوجته في إمبابة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الخميس، بتشريح جثة فرد أمن قتل على يد «عديله»، بسبب خلافات أسرية، في إمبابة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.



كان قد تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغًا يفيد بمقتل فرد أمن خاص نتيجة إطلاق النار عليه من فرد خرطوش، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه اعتدى على شقيقة زوجته بالضرب بسبب خلافات أسرية، ما دفع زوجها لإطلاق النار عليه انتقامًا لزوجته.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وانتقلت النيابة لمناظرة جثة المجنى عليه، وتولت التحقيق.