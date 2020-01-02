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اقتصاد

وزير الاتصالات في جولة بجامعة سوهاج (صور)

الخميس 02/يناير/2020 - 11:25 ص
جريدة الدستور
طارق عتمان - محمود عبد العال
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بدأ الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، يرافقه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، أولى جولاته التفقدية لحرم جامعة سوهاج الجديده بالكوامل.
وزير الاتصالات في
وعلى هامش الجولة، استمع وزير الاتصالات إلى شرح مفصل حول مكونات الجامعة من كليات نظرية وعملية وأنشطة طلابية، بالإضافة إلى شرح مفصل عن قاعة قناة السويس أكبر قاعة للمؤتمرات والتي أعدت خصيصا لاستقبال الزيارات المهمة وعقد الموتمرات العملية الكبرى.
وزير الاتصالات في
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، أن الوزير سيقوم بزيارة لكلية الحاسبات والمعلومات، ويعقد لقاء مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجامعة الجديدة.
وزير الاتصالات في
وأضاف الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس الجامعة، أن زيارة الوزير تشمل جولة تفقدية لمعهد iti، مشيرا إلى أن إنشاء المعهد يأتي تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإنشاء أبنية للتدريب والإبداع، بهدف بناء كادر بشري وجيل مؤهل من طلاب وطالبات وخريجي الجامعة والمحافظات والمناطق، على كل ما هو جديد في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وزير الاتصالات في
وأوضح عزيز، أن إنشاء المعهد على مساحة 2000 متر مربع، جاء بناء على بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تساهم في دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأشرف على تنفيذه على مدار 6 أشهر، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وزير الاتصالات في
وأشار عزيز، إلى أن كلية الحاسبات التي سوف تشملها الزيارة، بدأت ولأول مرة الدراسة بها هذا العام وتضم 164 طالبا وطالبة في 4 أقسام وهي علوم الحاسب، نظم المعلومات، تكنولوجيا المعلومات، شبكات الحاسب.
وزير الاتصالات في
ومن المقرر أن يزور الوزير مدرسة الأمل للصم والبكم بمنطقة الحويتى لدعم التكنولوجيا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل القاموس الإشاري الموحد للصم في ضوء تعزيز سبل التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال تطبيق برنامج مشروع لغة الاشارة الموحد والقاموس الإلكتروني للغة الإشارة الموحدة يعمل على توحيد لغة الإشارة، سيتم تطبيقه في جميع مدارس الصم وضعاف السمع على مستوى الجمهورية.
وزير الاتصالات في
وسيتم توقيع برتوكول التحول الرقمى بين الشركة المصرية للإتصالات ومحافظة سوهاج بحضور اللواء طارق الفقى محافظ الإقليم، وذلك لتفعيل منظومة التحول الرقمي "المنظومة الإلكترونية"، والميكنة لجميع المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية في المحافظة.
وزير الاتصالات في
ويفتتح الوزير، مركز الخدمات البريدية بشارع التحرير بالزهراء، ومركز الخدمات البريدية بشارع البحر، وتفقد سنترال سوهاج بميدان الشبان المسلمين.

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