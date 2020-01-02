مقتل 22 مسلحًا إثر غارات جوية بأفغانستان
الخميس 02/يناير/2020 - 11:24 ص
ا ش اطباعة
قتل 22 مسلحا على الأقل من حركة طالبان الأفغانية، وأصيب 24 آخرون، اليوم الخميس، إثر غارات جوية واشتباكات، وقعت في مختلف أرجاء أفغانستان.
وذكر "فيلق شاهين 209" التابع للجيش الأفغاني- في بيان بثته وكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية، اليوم، أن مسلحي طالبان تكبدوا خسائر فادحة، فيما لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة على تلك الأنباء حتى الآن.
وذكر "فيلق شاهين 209" التابع للجيش الأفغاني- في بيان بثته وكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية، اليوم، أن مسلحي طالبان تكبدوا خسائر فادحة، فيما لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة على تلك الأنباء حتى الآن.