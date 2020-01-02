الأنبا ديمتريوس يترأس القداس الإلهي بمطرانية ملوي

ترأس الأنبا ديمتريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملوي وتوابعها، اليوم الخميس، صلوات القداس الإلهي بمطرانية ملوي.



وشاركه في صلوات القداس الإلهي، عدد من كهنة وشمامسة الإيبارشية، عقب صلوات التسبحة الكيهكية.



على صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، الذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.

