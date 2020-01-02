تقرير يحذر من هجمات "طلب الفدية" على الإنترنت

مع بداية العام الجديد، حذر تقرير عالمي لأمن المعلومات من استمرار هجمات طلب الفدية الخبيثة في الانتشار، ضمن صفحات الإنترنت المخفية والمشفّرة في عام 2020، متوقعًا أن يشهد العالم ازديادًا كبيرًا في أعداد الجهات التي تبيع هجمات طلب الفدية، أو توفرها على شكل خدمات، أو تقدم برامج تدريبية خاصة بها.



وقال التقرير الصادر عن "بالو ألتو نتوركس" العالمية حول رؤيتها والتوقعات والتوجهات الأمنية خلال عام 2020، إن الجهات القائمة على نشر التهديدات الأمنية "طلب الفدية" ستستمر في استكشاف طرق جديدة لتحقيق العوائد من عمليات اختراق أجهزة إنترنت الأشياء، متعديةً شبكات البوت نت والشبكات الخاصة الافتراضية القائمة على إنترنت الأشياء، وذلك لما توفره تلك الأجهزة من فرص ربح غير مستغلة بعد.



وأضاف التقرير: لقد تحولت أجهزة إنترنت الأشياء مؤخرًا إلى هدف شائع الانتشار بين مجرمي الإنترنت، ويرجع ذلك في غالب الأحيان إلى ضعف مستويات الوعي والمعرفة فيما يتعلق بحماية هذه الأجهزة كما ينبغي، فضلًا عن استمرار نمو أعداد هذه الأجهزة وانتشارها بمعدلات كبيرة مع تطور شبكة الجيل الخامس وشيوع استخدامها على نحو واسع.



وأوضح التقرير: تتيح مثل هذه المنتجات والخدمات السرية فرصة أكبر للجهات التي تفتقد للمهارات التقنية اللازمة لشن هجماتها، للدخول إلى لعبة الهجمات الإلكترونية الخبيثة وما زلنا نشهد الكثير من الحالات التي يؤدي فيها الفشل إلي تكوين حاويات التطبيقات بالشكل الصحيح إلى فقدان معلومات حساسة، وتؤدي التكوينات الافتراضية، نتيجة ذلك، إلى مخاطر أمنية كبيرة بالنسبة للمؤسسات.



كما تؤدي التكوينات الخاطئة، مثل استخدام أسماء حاويات افتراضية، وترك منافذ الخدمات الافتراضية مكشوفة، إلى تعريض المؤسسات لعمليات استطلاع استهدافية. آثار هذه التكوينات يمكن أن تتباين بشكل كبير، لكن يمكن لتكوينات خاطئة بسيطة داخل الخدمات السحابية أن تعود بتأثيرات سيئة للغاية على المؤسسات.



من المهم بالنسبة للشركات التي تبدأ في العمل على معالجة هذه الأنواع من الهجمات أو الاستعداد لها، ألا تقوم أبدًا بالكشف عن خدمة Docker daemon على شبكة الإنترنت من دون تطبيق آلية مصادقة مناسبة.



وتقف جهات فاعلة تحركها دوافع مالية خلف العديد من الخروقات الأمنية التي تستهدف البيانات اليوم بالمقام الأول، ويفضل منفذو هذا النوع من هجمات البيانات، الأهداف التي تحتوي على معلومات تعريف شخصية غنية، بما في ذلك المؤسسات المالية والمستشفيات والفنادق وشركات الطيران وجميع مواقع التجارة الإلكترونية تقريبًا.



أما فيما يتعلق بالكسب المالي غير المشروع، فيمكن تحقيق عوائد سريعة من البيانات وإعادة بيعها عدة مرات أيضًا، ويمكن إيجاد العديد من المشترين، حسب البيانات المقدمة، لكن فيما يتعلق بمعلومات التعريف الشخصية الغنية، فإن معلومات الدفع ستكون المفضلة بصفة عامة بالنسبة للمحتالين، ذلك بسبب نوعية الاحتيال التي تُنفذ من دون الحاجة إلى سرقة بطاقات الائتمان بشكل مباشر. ولهذه الأسباب، عادة ما تجذب المواقع التي تجمع معلومات دفع فردية وتعالجها، المهاجمين بشكل أكبر مقارنة بمواقع أخرى.



وعلى الرغم من أننا شهدنا عددًا معين من سلوكيات الهجوم عبر شبكة الإنترنت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل عمليات انتحال الهوية من خلال أدوات التزييف العميق، إلا أننا لا نزال في المراحل الأولى بما يتعلق بكامل الإمكانات التي يمكن أن تتحلى بها الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفي الجانب الآخر، فإننا نرى زيادة في أعداد مستخدمي تقنيات الذكاء الاصطناعي للدفاع عن أنفسهم ضد الهجمات الخبيثة واكتشاف التهديدات الإلكترونية وتخفيفها.



وأضاف التقرير: يجب على الشركات ومديرى أمن المعلومات إعطاء الأولوية لتدريب جميع الموظفين وتعزيز معرفتهم ووعيهم بأفضل ممارسات الحماية، وعدم اقتصار الأمر على مجرد شروحات بسيطة حول كيفية حدوث الهجمات الإلكترونية وتأثيراتها على الشركة ككل. بدلًا من ذلك يجب على الشركات رفع سوية وعى القوى العاملة على صعيد الأفراد حول الخطوات الاستباقية التى يمكنهم اتخاذها للتعرف على الهجمات الخبيثة ومنعها.

